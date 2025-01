Dopo la vittoria per 2-0 contro l'Eintracht Francoforte, la Roma sfiderà il Porto nei playoff di Europa League: l'andata è in programma il 13 febbraio in Portogallo, il ritorno il 20 all'Olimpico. Paulo Dybala ha condiviso su Instagram un video dei migliori momenti contro l'Eintracht dando appuntamento al Porto per la doppia sfida: "A presto".

