Instagram, Dybala post Udinese: "Vittoria molto importante". Hummels: "Finalmente" (FOTO)

Da Udine a Udine: la Roma sfata il tabù trasferta e torna a vincere lontano dallo Stadio Olimpico dopo 276 giorni battendo in rimonta per 1-2 l'Udinese. In seguito alla rete di Lorenzo Lucca i giallorossi non si sono sciolti e hanno ribaltato il risultato grazie ai due rigori di Lorenzo Pellegrini e Artem Dovbyk.

Al termine della partita Eldor Shomurodov, entrato in campo all'intervallo, ha espresso tutta la sua gioia su Instagram: "Vittoria", scrive il centravanti uzbeko.

"Grandissima vittoria, molto importante per noi in questo momento. Testa a giovedì", il messaggio di Paulo Dybala.

Mats Hummels, rimasto in panchina per tutto il match, gioisce su Instagram per il ritorno alla vittoria in trasferta: "Finalmente".