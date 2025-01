Instagram, Dovbyk: "A volte anche io mostro le emozioni...". Rensch: "Debutto e vittoria: daje Roma!" (FOTO)

Messaggio social da parte di Artem Dovbyk, autore del gol su rigore per il 2-1 definitivo della Roma: "Un'importante vittoria lontano da casa. Ci vediamo a Roma. A volte mostro anche le emozioni...", ha scritto l'attaccante ucraino sulla sua foto in cui esulta dopo il rigore con la vena del collo ben in vista.

Prima volta con la maglia della Roma per Devyne Rensch che dopo la gara ha scritto in un post su Instagram: "Debutto e vittoria. Daje Roma!".