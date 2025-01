Instagram, De Rossi ufficializza la presidenza dell'Ostiamare: "Inizia un nuovo capitolo. Lavorerò per una società solida, trasparente e innovativa" (FOTO)

Nuova avventura per Daniele De Rossi. Dopo le recenti indiscrezioni l'ex allenatore della Roma ha ufficializzato la presidenza dell'Ostiamare direttamente sul proprio profilo Instagram. Questo il messaggio dell'ex Capitan Futuro: "Sono felice di poter annunciare il mio nuovo impegno come proprietario dell’Ostiamare. Il mio obiettivo sarà lavorare per costruire una società solida, trasparente ed innovativa, un mezzo per unire le persone, per promuovere i valori della comunità e per riavvicinare le famiglie al loro territorio, con l’orgoglio di rappresentare Ostia dentro e fuori dal campo. Oggi inizia un nuovo capitolo. Insieme, possiamo scrivere una storia che ci renderà fieri. Forza Ostiamare!".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniele De Rossi (@danielederossi)