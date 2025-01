Instagram, De Rossi ritrova Duval Goltz: "Mio fratello" (FOTO)

Piacevole sorpresa per Daniele De Rossi, che ha ricevuto la visita di un ex compagno ai tempi del Boca Juniors. Si tratta del difensore Duval Goltz, che ha pubblicato uno scatto in compagnia dell'ex tecnico giallorosso con scritto: "Che piacere rivederti". "Che grande mio fratello", la risposta di DDR. I due furono anche protagonisti di un curioso scontro di gioco ai tempi del Boca, con De Rossi che, per sbaglio, colpì duramente il compagno di squadra in occasione della sfida giocata contro il Banfield.