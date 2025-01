Fuori ormai da diverse settimane per l'infortunio rimediato contro l'Atalanta, Bryan Cristante ha deciso di passare lo scorso weekend insieme al compagno di Nazionale Giovanni Di Lorenzo. I due, insieme alle loro famiglie, si sono recati a Piglio, nei pressi di Fiuggi, per pranzare al Casale VerdeLuna, come confermato da un loro post su Instagram.

