Ieri Niccolò Pisilli ha iniziato il derby seduto in panchina, entrando poi nel corso del match e dando il proprio contributo per la vittoria finale. A prescindere dal minutaggio di ieri, però, Mats Hummels ha deciso di celebrare il numero 61 con una storia Instagram: "Star in the making", il commento del difensore tedesco, che possiamo tradurre con "Stella nascente".