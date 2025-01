FOTO - Instagram, Gollini commenta l'arrivo in giallorosso: "Il destino mi ha portato nella città eterna. Daje Roma"

Pierluigi Gollini, nuovo portiere della Roma, ha pubblicato su Instagram un messaggio per salutare i suoi nuovi tifosi e per celebrare la firma con la sua nuova squadra. Ecco il post del nuovo numero 95 della Roma:

"Ho girato il mondo, con i miei guanti. E il destino mi ha portato qui nella città eterna, quella della magica Roma! Qui per sudare, tanto, aiutare i miei compagni e cercare di rappresentare al meglio questa piazza speciale! GRAZIE per il vostro calore. Felice e onorato di essere entrato a far parte della famiglia giallorossa! Daje Roma"