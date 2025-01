Giornata nostalgica per i tifosi della Roma. Come condiviso su Instagram, Daniele De Rossi e David Pizarro sono i protagonisti della reunion a tinte giallorosse avvenuta in un centro sportivo. "Compagno. Un giorno si ritrovarono", la didascalia scritta da DDR nella foto. I due sono legati da un profondo rapporto di amicizia e hanno disputato insieme ben 187 partite con la maglia della Roma.