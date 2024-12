X, il Friedkin Group accoglie l'Everton: "Entusiasti di portare il club in una nuova era" (VIDEO)

Da oggi è ufficiale, dopo mesi di notizie e indiscrezioni: il Friedkin Group acquista l'Everton, club di Premier League. Su X il profilo ufficiale del gruppo Friedkin condivide un video di alcuni momenti degli inglesi in campo e scrive: "È ufficiale! L'Everton Football Club fa ora parte della famiglia. Siamo entusiasti di portare questo storico club in una nuova era".

It’s official! @Everton Football Club is now a part of The Friedkin Group family. We are thrilled to lead this historic club into a new era. ⚽?? pic.twitter.com/9a1CdqsmHK

— The Friedkin Group (@friedkingroup) December 19, 2024