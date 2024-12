X, gli auguri della Roma per i 36 anni di Hummels: "Buon compleanno, Mats" (FOTO)

Giornata speciale per Mats Hummels, il quale festeggia oggi il suo trentaseiesimo compleanno. Arrivato a settembre a parametro zero in seguito all'addio al Borussia Dortmund, l'avventura del difensore centrale tedesco è stata caratterizzata dalle difficoltà con Ivan Juric e dalla rinascita con Claudio Ranieri, che lo ha reso un pilastro della difesa giallorossa. "Buon compleanno, Mats", il messaggio della Roma su X.