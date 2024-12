Saud guarda Yemen-Arabia Saudita di Coppa del Golfo. Il difensore su Instagram: “Che Allah possa portarvi successo” (FOTO)

Se in Italia si sta festeggiando il Natale, dall’altra parte del mondo si sta disputando la Coppa del Golfo. La competizione si svolge tra le Nazionali rientranti nel Golfo Persico e la sua organizzazione è variabile, ció significa che si puó disputare ogni anno, due, tre o quattro a seconda dell’AGFF e dell’AFC (Federazione calcistica della Coppa delle nazioni del Golfo e l’Asian Football Confederation). Impegnata nella competizione anche l’Arabia Saudita di Saud Abdulhamid. Il terzino in forza alla Roma non ha ovviamente potuto prendere parte alla manifestazione ma, sta supportando i suoi compagni da casa. In questo momento infatti la sua Nazionale sta affrontando lo Yemen nella seconda giornata della fase a gironi. Tramite il suo profilo Instagram, il classe 1999 ha pubblicato una storia in cui si vede il suo computer trasmettere il match. Poi la descrizione: “Possa Allah concederti il successo”.