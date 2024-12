Vittoria importante e convincente per la Roma, che supera 3-0 il Braga e scala la classifica di Europa League. È tornato protagonista anche Nicola Zalewski, autore dell'assist dell'1-0 per Pellegrini. Il laterale italo-polacco ha poi esternato su Instagram le emozioni per la vittoria: "Che serata".

