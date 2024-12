Instagram, un tifoso difende Dovbyk dalle critiche: "Fiducia a questo grande attaccante, ricordatevi il primo anno di Dzeko". E Artem mette like (FOTO)

Artem Dovbyk sembra essersi sbloccato e dopo la doppietta contro la Sampdoria ha trovato la rete anche nella vittoria per 5-0 contro il Parma. Alcuni tifosi giallorossi non si ritengono ancora pienamente soddisfatti per quanto riguarda il rendimento del centravanti ucraino e sotto l'ultimo post pubblicato dall'attaccante su Instagram un sostenitore si è schierato al suo fianco: "Per chi lo critica, forse non vi ricordate un certo Edin Dzeko. Nel primo anno fece a malapena 10 gol e inoltre non ci stava andando tutto male come in questa stagione. Date fiducia a questo grande attaccante". Il messaggio non è passato inosservato e Dovbyk lo ha apprezzato particolarmente, tanto da aver messo anche like.