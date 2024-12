Instagram, Saelemaekers dopo la vittoria contro il Lecce: "Grande emozione segnare in questo stadio storico". Abdulhamid: "Felice per l'assist" (FOTO)

Nella serata di ieri la Roma ha ritrovato il successo in Serie A dopo oltre un mese grazie alla vittoria per 4-1 contro il Lecce di Marco Giampaolo. Alexis Saelemaekers, autore della rete che ha sbloccato la partita, ha espresso tutta la sua gioia sul proprio profilo Instagram: "Che squadra! Grande emozione segnare il mio primo gol davanti ai nostri tifosi in questo stadio storico! Daje".

Anche Saud Abdulhamid è apparso molto contento per la vittoria e per l'assist fornito a Niccolò Pisilli per il gol del momentaneo 3-1: "Complimenti ai tifosi giallorossi! Tre punti importanti... Felice per il mio primo assist all'Olimpico. Grazie ai tifosi e ai miei compagni di squadra per il loro supporto. FORZA ROMA".