Instagram, relax per Soulé, Angelino, Dybala e Paredes: i 4 a cena insieme con le famiglie (FOTO)

Dopo la convincente vittoria arrivata per 5-0 sul Parma, i giocatori della Roma possono godersi un po' di relax, prima della partenza per la trasferta di domenica a Milano contro il Milan. La moglie di Angelino, Rocio Galindo, ha pubblicato tramite le storie del suo profilo Instagram una foto che li raffigura sorridenti insieme a Leandro Paredes, Paulo Dybala e Matias Soulé. I 4 calciatori, e le loro rispettive famiglie, si sono trovati a cena insieme in un ristorante di Roma.