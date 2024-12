Con una carrellata di foto tra momenti in famiglia, scatti con la maglia dell'Argentina e quelli con la Roma, Leandro Paredes saluta il 2024 e abbraccia l'anno che verrà. "Grazie assolutamente per tutto 2024", il messaggio del centrocampista giallorosso, tornato al centro del progetto della Roma con l'arrivo di Ranieri in panchina.

