Instagram, l'agente di Bove: "Grazie Roma, che lo ami e lo amerai per sempre. Non si può dimenticare chi suda la maglia in quel modo" (FOTO)

Nelle ultime ore il mondo del calcio si è stretto attorno a Edoardo Bove. Il centrocampista di proprietà della Roma e attualmente in forza alla Fiorentina si è accasciato improvvisamente a terra al minuto 16 della partita contro l'Inter a causa di un malore e ora si trova in ospedale per sottoporsi a ulteriori accertamenti. L'agente del calciatore, Diego Tavano, ha pubblicato su Instagram una storia in cui ringrazia anche Roma e i suoi tifosi. Ecco le parole del procuratore: "Grazie Firenze. Ti abbiamo scelto pensando fossi proprio così, con valori assoluti di sensibilità vera e tangibile. Grazie Roma, che lo ami e lo amerai per sempre, perché non dimentichi. Perché non si può dimenticare chi suda in quel modo la maglia. Grazie a tutti, perché mai avevo visto una cosa del genere e così tanto affetto dal mondo del calcio e non solo. Grazie a Emilio Butragueno che in nome e per conto del Real Madrid mi ha contattato in continuazione per sapere di Edo. Andiamo avanti, più forti di prima".