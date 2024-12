Instagram, la gioia di Hummels dopo il 4-1 al Lecce: "Finalmente". Dybala: "Grandissima partita". El Shaarawy: "Si riparte da qui" (FOTO)

La Roma spezza la maledizione e torna a vincere in Serie A dopo oltre un mese battendo per 4-1 il Lecce di Giampaolo nel match valido per la quindicesima giornata. Al termine della partita Mats Hummels ha espresso tutta la sua gioia su Instagram: "Finalmente la nostra prima vittoria insieme". Successivamente ha pubblicato una storia: "Squadra!".

"Forza Roma sempre", scrive Leandro Paredes sul suo profilo Instagram.

Arriva anche il messaggio di Stephan El Shaarawy, autore di due assist: "Si riparte da qui".

Paulo Dybala: "Grandissima partita ragazzi! Squadra".

"+3", il commento di Mile Svilar.