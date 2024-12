Oggi alle ore 18:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico il match tra Roma e Braga, valido per la sesta giornata della first phase di Europa League. A poche ore dal calcio d'inizio l'account Instagram del club portoghese ha pubblicato sul proprio profilo foto e video dei principali monumenti della Capitale: "Bello essere tornati in Italia", la didascalia che accompagna gli scatti.

