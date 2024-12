Instagram, Hummels post Milan-Roma: "Buon risultato, non perfetto ma siamo sulla strada giusta" (FOTO)

Tornato al centro del progetto Roma con l'arrivo di Claudio Ranieri in panchina, il tedesco Mats Hummels ha fornito una buonissima prestazione anche nel primo tempo di Milan-Roma, prima della sostituzione precauzionale del tecnico dovuta al cartellino giallo preso pochi minuti prima. Il giocatore ha commentato così su Instagram il pareggio a Milano della sua squadra: "Buon risultato per l'ultima partita del 2024, non perfetto ma siamo sulla strada giusta. Ora tutto sulla prima partita del 2025".

