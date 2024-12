Nonostante la sconfitta, Mats Hummels, contro l'Atalanta, si è reso protagonista di una prestazione di assoluto valore. E il difensore tedesco ha commentato così il momento no dei giallorossi: "So che è una situazione difficile per noi in questo momento, ma non ho dubbi che tutto andrà meglio nelle prossime settimane. Ne usciremo insieme. Tuttavia sono davvero felice e orgoglioso di aver finalmente giocato una partita in casa all'Olimpico"

