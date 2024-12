Instagram, Hummels e l'amicizia con Shomurodov: "Fratello" (FOTO)

In mattinata la Roma si è allenata al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista della partita contro il Milan, valida per la diciottesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45. Alla seduta hanno partecipato anche Mats Hummels ed Eldor Shomurodov e quest'ultimo ha condiviso su Instagram una foto scattata durante l'allenamento con il difensore centrale: "Fratello", il commento scritto dal classe '88, il quale ha ripubblicato la storia sul suo profilo.