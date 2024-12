Instagram, gli auguri del Friedkin Group con uno scatto di Pisilli: "Buone feste" (FOTO)

Dopo la vittoria con il Parma anche la Roma si gode le feste: oggi la squadra non si è allenata e tornerà a lavorare a Trigoria domani in vista della sfida contro il Milan in programma domenica. Intanto, su Instagram arriva anche il messaggio di auguri del Friedkin Group che condivide una serie di scatti delle proprietà di famiglia tra i quali la Roma, rappresentata da una foto di Niccolò Pisilli, e l'Everton: "Buone Feste da alcuni dei nostri brand che diffondono allegria in questa stagione. Auguriamo a voi e ai vostri cari pace, gioia e momenti significativi nell'anno a venire".

