Instagram, Dybala dopo l'1-1 contro il Milan: "Punto importante. Grazie ai tifosi per il sostegno nel 2024, ci vediamo il 5 gennaio" (FOTO)

La Roma chiude il 2024 con un pareggio per 1-1 a San Siro contro il Milan nel match valido per la diciottesima giornata di Serie A. Uno dei principali protagonisti della partita è sicuramente Paulo Dybala, autore della rete dei giallorossi su uno splendido assist di tacco di Artem Dovbyk. "Finiamo l’anno con un punto importante - scrive la Joya su Instagram -. Un campo sempre difficile in cui giocare. Grazie a tutti i tifosi per il sostegno in quest’anno. Ci vediamo il 5, romanisti".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paulo Dybala (@paulodybala)