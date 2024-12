Oggi pomeriggio gli argentini giallorossi Paulo Dybala e Leandro Paredes si sono goduti il giorno di riposo concesso da Claudio Ranieri direttamente dalla tribuna dell'Allianz Cloud, per assistere al torneo "Milano Premier Padel P1". La Joya in serata ha pubblicato una foto insieme al connazionale e i giocatori Artur Coello e Agustin Tapia: "Un giorno diverso. Auguri per il titolo".

