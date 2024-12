Instagram, Calafiori ricorda il suo primo gol con la Roma in Europa League: "Quattro anni fa" (VIDEO)

Riccardo Calafiori non dimentica la Roma. Il difensore, passato in estate all'Arsenal dopo una strepitosa stagione al Bologna, ha condiviso sulle storie del suo profilo Instagram, un video pubblicato dall'account ufficiale dell'Europa League. Il filmato riguarda il gol che il classe 2002 ha segnato il 3 dicembre del 2020 contro lo Young Boys. All'interno del match, finito 3-1 per gli uomini di Paulo Fonseca, Calafiori trovò la sua prima rete con la maglia della Roma con un tiro al volo da fuori area che si è poi infilato sotto al sette. Il ventiduenne romano ha scritto: "4 anni fa".

