Falcao riceve l'Ordine della Stella d'Italia: "Questo Paese sarà per sempre la mia seconda casa" (FOTO)

Giorno speciale per Paulo Roberto Falcao. Il Divino ha ricevuto l'Ordine della Stella d'Italia, la seconda onorificenza civile dello Stato, che viene riservata a tutti coloro che, italiani all'estero o stranieri, hanno acquisito particolari meriti nella promozione dei rapporti di amicizia e collaborazione tra l'Italia e gli altri Paesi e nella promozione dei legami con l'Italia.

La leggenda giallorossa ha affidato il suo messaggio ad Instagram: "Oggi è un giorno speciale nella mia vita, un momento di grande emozione e gratitudine. Ricevere l'Ordine della Stella d'Italia è più che un riconoscimento per quanto ho fatto. È una celebrazione dei profondi legami che ho costruito con l’Italia nel corso della mia carriera. Quando sono arrivato alla Roma ero un giovane che affrontava sfide di adattamento in un Paese nuovo, con una cultura affascinante e un calcio di altissimo livello. Ma sono stato accolto con affetto e rispetto e, in cinque anni indimenticabili, ho creato un legame unico con il popolo italiano e con tutto ciò che questo Paese rappresenta. Questa onorificenza, concessa dall'Ambasciata d'Italia sotto il sigillo del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e su raccomandazione del Ministro degli Affari Esteri, è un privilegio che celebra non solo il calcio, ma anche l'amicizia e la cultura che condividiamo. Questa decorazione non è solo mia, ma di tutti coloro che hanno fatto parte di questa storia: i miei compagni di squadra, i tifosi appassionati, gli amici che ho conosciuto e la mia famiglia, che è sempre stata al mio fianco".

"L’Italia non è stata solo un capitolo della mia carriera, è stata una scuola di vita che mi ha insegnato valori come la dedizione, la passione e la forza della collettività. Oggi, ricevendo questo onore, sento di far parte non solo della storia del calcio italiano, ma anche dell'anima di un Paese che sarà sempre la mia seconda casa", ha concluso.