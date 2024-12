Da Paredes a El Shaarawy: gli auguri di Natale dei calciatori giallorossi (FOTO)

Giornata di relax in casa Roma. In seguito all’allenamento di ieri Claudio Ranieri ha concesso ai calciatori un giorno di riposo per festeggiare il Natale con le proprie famiglie, ma già da domani torneranno al lavoro al centro sportivo ‘Fulvio Bernardini’ di Trigoria per continuare la preparazione in vista del big match di domenica contro il Milan.

"Felice Natale a tutti", il messaggio di Leandro Paredes e la moglie Camila Galante.

Anche Stephan El Shaarawy e Alexis Saelemaekers stanno trascorrendo il Natale in compagnia delle fidanzate e delle famiglie.