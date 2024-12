Nel match tra Borussia Dortmund e Barcellona, il difensore dei tedeschi Schlotterbeck ha subito un grave infortunio alla caviglia che lo ha costretto ad abbandonare il campo in barella. Sui social è arrivato il messaggio di Mats Hummels che ha pubblicato una foto col suo ex compagno di squadra scrivendo: “Incrociamo le dita per questo grande ragazzo e giocatore”.