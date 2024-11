X, l'Union SG accoglie la Roma: "Amici romani, benvenuti nella nostra città" (VIDEO)

Dopo la sconfitta per 3-2 in casa del Verona in campionato, la Roma torna in campo in Europa League: domani i giallorossi sono attesi dall'Union Saint Gilloise in Belgio per la quarta gara della fase campionato della competizione.

Il club belga ha pubblicato su X un bel messaggio per i romanisti: "Salve ragazzi, siamo la Royale Union Saint Gilloise. La vecchia signora del calcio belga. Rappresentiamo la 'bruxellitude' come voi rappresentate la romanità. Forse non lo ricordate, ma ci siamo già incontrati tanti anni fa. Era l'epoca di Ghiggia, Schiaffino e di un tale Paul Van Den Berg. Lo conoscete? Questo è il Park Duden, la Tribuna Est, i Distinti, la nostra Curva. Purtroppo non potremo accogliervi qui. Non avremo le vostre stelle, ma abbiamo i nostri gladiatori. Non preoccupatevi, ci faremo sentire. Li incoraggeremo fino alla fine. Amici romani, a giovedì. E non sbagliate stadio".