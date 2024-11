X, Hummels fa chiarezza: "Non sono rientrato prima negli spogliatoi, sono rimasto in panchina fino alla fine"

Mats Hummels, su X, ha spiegato la situazione riguardante un suo presunto rientro anticipato negli spogliatoi. Queste le parole del centrale tedesco: "In questo momento sto ricevendo tante domande su un mio presunto rientro negli spogliatoi, quindi mi limiterò a chiarire. Ieri non sono andato negli spogliatoi presto. Dopo il riscaldamento, sono tornato normalmente in panchina e sono rimasto lì fino al fischio finale. Non so come sia uscita quest'altra versione dei fatti, a dire il vero".

Ich werde gerade viel darauf angesprochen, deshalb einmal kurz klargestellt. Ich bin gestern nicht vorzeitig in die Kabine. Nach dem aufwärmen bin ich ganz normal wieder auf die Bank und saß da bis zum Abpfiff. Ich weiß nicht wie man auf die andere Story kommt ehrlich gesagt. — Mats Hummels (@matshummels) November 4, 2024