X, Gasparri attacca Gualtieri: "Dispiace vederlo acquiescente con una proprietà che sta distruggendo la Roma"

Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia e noto tifoso giallorosso, ha attaccato su X il sindaco di Roma Roberto Gualtieri per il suo rapporto con i Friedkin: "Dispiace vedere il sindaco Gualtieri acquiescente con una proprietà che sta distruggendo la Roma", il duro commento del senatore. Nelle ultime ore il numero uno della Capitale ha ribadito il clima di grande collaborazione con la società giallorossa per la costruzione del nuovo stadio a Pietralata, ma non tutti sembrano aver apprezzato quelle dichiarazioni.

Dispiace vedere il sindaco Gualtieri acquiescente con una proprietà che sta distruggendo la Roma. #stadiodellaroma @OfficialASRoma #Friedkin — Maurizio Gasparri (@gasparripdl) November 12, 2024