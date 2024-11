Gita fuori porta "speciale" per Stephan El Shaarawy. L'esterno giallorosso è stato il protagonista del simpatico video pubblicato su Instagram dalla sua fidanzata Ludovica Pagani, nel quale si vede il Faraone quasi "trascinare" la propria dolce metà per andare a visitare il luogo in cui è stato girato il Gladiatore.

? Gita "speciale" per il Faraone: #ElShaarawy "obbliga" la fidanzata a visitare il luogo in cui è stato girato il Gladiatore ? pic.twitter.com/pXlnNZ8Csp — laroma24.it (@LAROMA24) November 19, 2024