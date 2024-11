VIDEO - Dovbyk in palestra a Trigoria: "Continuare a lavorare"

Prosegue il periodo negativo della Roma, reduce dal pareggio per 1-1 in casa dell'Union Saint Gilloise in Europa League, tra le continue indiscrezioni di un possibile esonero di Ivan Juric. All'indomani della sfida europea, la squadra è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista della gara di campionato contro il Bologna in programma domenica alle 15.00 allo Stadio Olimpico.

Artem Dovbyk condivide un video su Instagram mentre lavora in palestra con la canzone di Eminem, 'Not Afraid', come sottofondo musicale: "Un modo: continuare a lavorare", il messaggio dell'attaccante ucraino.