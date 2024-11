Oggi Paulo Dybala compie 31 anni: l'argentino è stato celebrato sui social della Roma con un post di auguri. "Happy birthday, Paulo!", il messaggio del club giallorosso sopra la foto del numero 21 che, in questa stagione, finora ha collezionato 12 presenze, 9 in campionato e 3 in Europa League, con due gol segnati.