La Roma oggi è volata in Belgio per disputare la sfida di Europa League contro l'Union Saint-Gilloise, terminata con il risultato di 1-1 dopo l'iniziale vantaggio di Gianluca Mancini. Il tutto davanti a uno spettatore speciale: l'ex centrocampista Radja Nainggolan che ha approfittato dell'arrivo dei giallorossi nella sua nazione per assistere alla partita direttamente allo stadio.