Ieri pomeriggio la Roma Femminile ha vinto 5-1 contro la Sampdoria in trasferta nell'ottava giornata di campionato. Oggi il profilo Instagram del Friedkin Group condivide il risultato della partita delle ragazze di Alessandro Spugna. Nessuna menzione, invece, per la Roma di Ivan Juric che ieri sera ha perso 3-2 in casa del Verona.