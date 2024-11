Simone Perrotta ha ricevuto uno speciale omaggio dalla cittadina dov'è nato. Fino all'età di 5 anni, infatti, l'ex centrocampista della Roma ha vissuto in Inghilterra, nella contea di Greater Manchester, esattamente ad Ashton-under-Lyne. E proprio qui hanno installato una statua che ritrae il Campione del Mondo del 2006, che su Instagram ha commentato: "Mi assomiglia? Grazie Ashton. Non ho parole per descrivere l'emozione di oggi".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Perrotta (@simoneperrotta20)