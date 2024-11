Instagram, Tommasi di nuovo a Trigoria: "Sempre un piacere tornare dove ho passato i migliori anni della mia carriera" (VIDEO)

Oggi a Trigoria la Roma ha accolto Damiano Tommasi, storico centrocampista che in maglia giallorossa ha passato ben 10 stagioni (dal 1996 al 2006). Con il club capitolino è riuscito a vincere anche uno scudetto e una Supercoppa Italiana. Tramite il proprio profilo Instagram, la Roma ha pubblicato un reel in cui Tommasi saluta e ringrazia i tifosi: "Ciao a tutti tifosi giallorossi, per me è sempre un piacere tornare qui a Trigoria dove ho passato i più bei anni della mia carriera e dove c'è sempre un'accoglienza straordinaria".

