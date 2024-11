Instagram, Rosella Sensi: "È il momento che la proprietà ci indichi la strada che ha intenzione di seguire" (FOTO)

Nel momento negativo della Roma interviene anche l'ex presidentessa Rosella Sensi. Dopo il ko per mano del Bologna e l'esonero di Ivan Juric, questo è il suo messaggio su Instagram: "Vedere ancora una volta perdere la mia amata Roma mi fa impazzire. E mi fa riflettere allo stesso tempo. Non capisco molte cose e penso che sia il momento che la proprietà ci indichi la strada che ha intenzione di seguire e il futuro che ci aspetta per il dopo Juric. Molti mi chiedono cosa farei io in questo momento. Non è facile, ve lo assicuro. In passato abbiamo vissuto momenti difficili, ma siamo sempre rimasti rispettosi dei tifosi della Roma, come è stata e sono sicura lo sarà anche la famiglia Friedkin.

Mi auguro che il futuro possa essere migliore e che da domani cominci un nuovo percorso fatto di gioie e vittorie".

