Instagram, Mancini: "Il ritorno di Ranieri la migliore decisione che potesse essere presa" (FOTO)

Amantino Mancini, ex calciatore della Roma, ha espresso su Instagram tutta la sua gioia per il ritorno di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa. Ecco il suo messaggio: "Amici giallorossi. Finalmente una buona notizia in questo momento così difficile! La scelta di Ranieri è sicuramente la migliore che potesse essere presa, non solo per le sue capacità tecniche come allenatore di successo, ma soprattutto per il suo amore per Roma e la Roma e sono certo che darà il meglio per riportare la Roma nelle posizioni di vertice che merita! Diamogli il tempo di lavorare col gruppo e attendiamo già dalla prossima sfida di campionato a Napoli la risposta della squadra sul campo".

