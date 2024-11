Il ritorno per la terza volta sulla panchina giallorossa di Claudio Ranieri non è passato inosservato. L'account Instagram della Serie A ha infatti pubblicato una foto del tecnico romano sorridente con la didascalia: "Di nuovo in servizio". E tra i migliaia di "mi piace" spunta anche quello dell'ex tecnico e capitano Daniele De Rossi, segno di come anche Capitan Futuro abbia accolto positivamente questa scelta di richiamarlo sulla panchina della Roma.

