Instagram, la gioia di Hummels per il gol contro il Tottenham: "Finalmente qualcosa è andato per il verso giusto" (FOTO)

La Roma pareggia 2-2 in casa del Tottenham grazie alla rete di Mats Hummels al minuto 91 e porta a casa un punto molto importante dopo un periodo particolarmente complicato. Il difensore centrale tedesco ha espresso tutta la sua gioia per il gol tramite una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram: "Finalmente qualcosa è andato per il verso giusto", la didascalia che accompagna la foto del momento in cui spinge il pallone in rete.