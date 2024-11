Dopo la vittoria col Torino la Roma si prepara per la trasferta in casa del Verona nella sfida in programma domani alle 18,00. Su Instagram Mats Hummels condivide uno scatto dell'allenamento odierno con Manu Koné e Artem Dovbyk che testimonia il bel rapporto che li lega. "I miei fratelli", scrive il difensore tedesco che sta trovando poco spazio nella sua avventura in giallorosso.