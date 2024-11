Instagram, Dybala e Paredes suonano la carica dopo il pareggio contro il Tottenham: "Forza Roma sempre". Koné: "Fino alla fine" (FOTO)

La Roma pareggia 2-2 in casa del Tottenham grazie alla rete di Mats Hummels al minuto 91 e porta a casa un punto molto importante dopo un periodo particolarmente complicato. In seguito a questo pari i giallorossi si piazzano al ventunesimo posto nella classifica generale della first phase di Europa League a quota 6. Paulo Dybala, partito titolare e sostituito all'intervallo, ha espresso tutta la sua gioia su Instagram: "Forza Roma sempre".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paulo Dybala (@paulodybala)

Anche Leandro Paredes ha suonato la carica sul proprio profilo Instagram: "Forza Roma".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leandro Paredes (@leoparedes20)

Manu Koné, autore di una prestazione superlativa, scrive su Instagram: "Fino alla fine".