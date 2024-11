Giornata speciale per Paulo Dybala che oggi ha compiuto 31 anni. Il talento argentino ha deciso di festeggiare in serata, come confermato da un suo post su Instagram, insieme a sua moglie Oriana e i compagni di squadra Soulé, Hermoso e Angelino. Questo il commento della Joya: "Grazie mille a tutti per i vostri messaggi di affetto! I 31 sono arrivati molto bene".

