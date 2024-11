Instagram, De Rossi: "Un grande onore essere entrato nella Hall of Fame del calcio italiano" (FOTO)

Daniele De Rossi è entrato da poco nella Hall of Fame del calcio italiano e dopo la cerimonia svoltasi a Firenze, l'ex allenatore della Roma ha voluto celebrare questo traguardo anche sul suo profilo Instagram. Il centrocampista ha pubblicato un post scrivendo: "È un grande onore essere entrato a far parte della Hall of Fame del calcio italiano. Ringrazio la Figc, la Fondazione Museo del Calcio e la giuria dei giornalisti sportivi, per avermi inserito tra i calciatori che hanno scritto la storia del nostro calcio. Leggere i nomi di chi mi ha preceduto mi lascia incredulo e infinitamente orgoglioso. Grazie".

