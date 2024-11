Nella sua vacanza newyorkese, non poteva mancare la vista al Roma Club New York. Daniele De Rossi infatti, in vacanza insieme alla famiglia, ne ha approfittato per salutare i tifosi giallorossi presenti nella Grande Mela. "Grazie Daniele: sempre e per sempre dalla stessa parte ci troverai…la tua New York giallorossa", ha scritto il club sui propri social.

