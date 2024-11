Allo Stadio Olimpico la Roma perde ancora: il Bologna vince 3-2 nella 12esima giornata di campionato e nell'immediato post partita il club giallorosso ha comunicato l'esonero di Ivan Juric. Sorride parzialmente Samuel Dahl: il terzino classe 2003 ha fatto il suo debutto in campionato subentrando al 61'. "Felice per il mio esordio in Serie A stasera", il suo messaggio su Instagram.

